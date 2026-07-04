AI पर भरोसा पड़ा महंगा, फोर्ड और बैंक ने इंसानों को फिर किया बहाल

इंजीनियर्स की वजह से रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची

फोर्ड ने अपनी बड़ी समस्याओं को ठीक करने और जेडी पावर की क्वालिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने का श्रेय वापस आए इंजीनियर्स को दिया है।

CBA ने यह स्वीकार किया कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लागू करने के प्रभावों पर ठीक से विचार नहीं किया था और इसके लिए माफी मांगी।

बैंक ने हटाए गए कर्मचारियों को बैंक के भीतर ही काम करने या कहीं और जाने का विकल्प दिया। ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस यूनियन ने बताया कि इन बदलावों से कर्मचारियों बहुत तनाव पैदा हो गया था और कंपनियों को आगाह किया कि AI से जुड़े बड़े फैसले लेने से पहले वे ज्यादा सतर्क रहें।