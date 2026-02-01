पर्सनल लोन डिफॉल्टर होने पर बैंक के पास कार्रवाई करने का अधिकार होता है

पर्सनल लोन डिफॉल्ट के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बचने के लिए ये 5 तरीके अपनाएं

पर्सनल लोन का भुगतान न करने पर आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसमें कानूनी परेशानी और सख्त वसूली जैसी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। बैंक को लोन समझौते की शर्तों के अनुसार, भुगतान में देरी होने पर वसूली की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में आप सतर्कता और सक्रिय कदम उठाकर गंभीर परिणामों से बच सकते हैं। आइये जानते हैं वो 5 बातें जो आपको पसर्नल लोन नहीं चुकाने पर मुश्किलों से बचाएंगी।