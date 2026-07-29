नए फोन की जगह पुराना भेजने पर अब फ्लिपकार्ट को देनी होगी पूरी कीमत
केरल उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को एक ग्राहक को 38,990 रुपये देने का आदेश दिया है। यह पैसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि कंपनी ने उसे नया शाओमी 11 लाइट NE फोन बेचा था, जो असल में पुराना और इस्तेमाल किया हुआ निकला।
शिंजू के ने यह फोन मार्च में खरीदा था, लेकिन जब वह फोन को सर्विस सेंटर ले गईं तो पता चला कि उसकी वारंटी तो 8 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी।
नया फोन खरीदने की उम्मीद रखने वाले किसी भी ग्राहक के लिए यह बात बेहद चौंकाने वाली थी।
आयोग ने ठुकराया फ्लिपकार्ट का दावा
उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को ही जिम्मेदार माना और उसका बस एक मध्यस्थ होने का बचाव ठुकरा दिया। शिंजू ने अपनी शिकायत के साथ 9 दस्तावेज भी पेश किए थे, जबकि फ्लिपकार्ट अपना कोई ठोस बचाव पेश नहीं कर पाई।
अब फ्लिपकार्ट को न केवल फोन की पूरी कीमत रिफंड करनी होगी, बल्कि ग्राहक को मानसिक तनाव और कानूनी खर्च के लिए भी मुआवजा देना होगा।
अगर, फ्लिपकार्ट 30 दिन के अंदर यह पैसा नहीं देती है तो आदेश की तारीख से 12 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।