नए फोन की जगह पुराना भेजने पर अब फ्लिपकार्ट को देनी होगी पूरी कीमत

केरल उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को एक ग्राहक को 38,990 रुपये देने का आदेश दिया है। यह पैसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि कंपनी ने उसे नया शाओमी 11 लाइट NE फोन बेचा था, जो असल में पुराना और इस्तेमाल किया हुआ निकला।

शिंजू के ने यह फोन मार्च में खरीदा था, लेकिन जब वह फोन को सर्विस सेंटर ले गईं तो पता चला कि उसकी वारंटी तो 8 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी।

नया फोन खरीदने की उम्मीद रखने वाले किसी भी ग्राहक के लिए यह बात बेहद चौंकाने वाली थी।