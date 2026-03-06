फ्लिपकार्ट ने वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के तहत की 300 कर्मचारियों की छंटनी

फ्लिपकार्ट ने वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के तहत 300 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है

क्या है खबर?

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा चक्र के दौरान लगभग 300 कर्मचारियों की छंटनी करते हुए उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। इस कदम से कंपनी के लगभग 20,000 कर्मचारियों में से लगभग 1.5% प्रभावित हुए हैं। मनीकंट्रोल के अनुसार, यह निर्णय फ्लिपकार्ट की वार्षिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत अच्छा काम न करने वाले कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए कहा जाता है।