नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें
क्या है खबर?
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) से 25 दिसंबर वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) ने इसकी जानकारी दी है। पहले महीने में हवाई अड्डा सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच 12 घंटे तक संचालित होगा और प्रतिदिन 23 निर्धारित उड़ानों का प्रस्थान संभालेगा। NMIAL ने कहा कि इस अवधि के दौरान यहां से प्रति घंटे 10 उड़ानों का आगमन-प्रस्थान होगा।
उड़ान
यह होगी उतरने वाली पहली उड़ान
NMIA पहुंचने वाली पहली उड़ान इंडिगो 6E460 बेंगलुरु से होगी, जो इस हवाई अड्डे पर सुबह 8:00 बजे उतरेगी। इसके तुरंत बाद इंडिगो 6E882 सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होगी, जो नए हवाई अड्डे से पहली बाहर जाने वाली उड़ान होगी। हवाई अड्डे के अनुसार, शुरुआती लॉन्च अवधि के दौरान यात्रियों को इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाश एयर की ओर से संचालित सेवाओं का लाभ मिलेगा, जो मुंबई को 16 प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ती हैं।
तैयारी
परिचालन को लेकर चल रही तैयारी
अगले साल फरवरी से हवाई अड्डा 24 घंटे परिचालन में परिवर्तित हो जाएगा और प्रतिदिन 34 उड़ानों के प्रस्थानों तक विस्तार किया जाएगा। NMIA सुरक्षा एजेंसियों और एयरलाइन भागीदारों सहित सभी हितधारकों के सहयोग से व्यापक परिचालन तत्परता और हवाई अड्डा स्थानांतरण (ORAT) परीक्षण कर रहा है। तैयारियों को मजबूत करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को 29 अक्टूबर हवाई अड्डे पर तैनात किया गया। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।