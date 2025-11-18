ED ने विंजो और गेमजक्राफ्ट के ठिकानों पर छापेमारी की है

ED ने विंजो और गेमजक्राफ्ट के ठिकानों पर की छापेमारी, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो और गेमजक्राफ्ट के ठिकानों पर छापेमारी की है। इन फर्मों पर गेमर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए हेरफेर किए गए एल्गोरिदम की शिकायतें मिली हैं। ED के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने दोनों कंपनियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें बेंगलुरु की 5, दिल्ली की 4 और गुरुग्राम की 2 जगह शामिल हैं। बता दें कि विंजो का संचालन बेंगलुरु से और गेमजक्राफ्ट का दिल्ली से किया जाता है।