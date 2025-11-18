ED ने विंजो और गेमजक्राफ्ट के ठिकानों पर की छापेमारी, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो और गेमजक्राफ्ट के ठिकानों पर छापेमारी की है। इन फर्मों पर गेमर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए हेरफेर किए गए एल्गोरिदम की शिकायतें मिली हैं। ED के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने दोनों कंपनियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें बेंगलुरु की 5, दिल्ली की 4 और गुरुग्राम की 2 जगह शामिल हैं। बता दें कि विंजो का संचालन बेंगलुरु से और गेमजक्राफ्ट का दिल्ली से किया जाता है।
आरोप
क्या है इन कंपनियों पर आरोप?
रिपोर्टों के अनुसार, ED ने विंजो और गेमजक्राफ्ट सर्च के कॉर्पोरेट कार्यालयों और प्रमुख अधिकारियों के आवासों पर हेराफेरी वाले एल्गोरिदम के आरोपों के सिलसिले में छापे मारे हैं। तलाशी से यह भी पता चला कि प्रमोटर्स के पास क्रिप्टो वॉलेट हैं, जिससे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना का संकेत मिलता है। ANI ने ED अधिकारियों के हवाले से बताया कि पीड़ितों ने FIR में गेमर्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
प्रतिबंध
रियल-मनी गेंम पर लग चुका है प्रतिबंध
दूसरी तरफ देश में रियल-मनी गेम पर 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लागू कर दिया गया, जिसके चलते ड्रीम 11, माय 11 सर्किल, विनजो, जूपी और पोकरबाजी ने रियल-मनी गेमिंग सर्विसेज को बंद कर दिया है। इसको लेकर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने PTI को बताया, "कानून पारित होने के बाद हमने उनके साथ बातचीत की, साथ ही बैंकों और व्यावहारिक रूप से सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।"