जून तिमाही में ऑफिस लीजिंग में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ी हिस्सेदारी

जून तिमाही में ऑफिस लीजिंग में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ी हिस्सेदारी
फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस अब भारतीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया है। अप्रैल से जून के दौरान कुल लीजिंग में इसका 27 फीसदी हिस्सा रहा, जो तकनीक और वित्त कंपनियों के मुकाबले भी ज्यादा है।
इस बदलाव की वजह से ऑफिस स्पेस की मांग रिकॉर्ड 2.46 करोड़ वर्ग फीट के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।
यह साफ दिखाता है कि कंपनियां अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही हैं कि उन्हें काम कैसे और कहां करना चाहिए।
दिल्ली NCR ने नई फ्लेक्सिबल लीज में सबसे आगे
दिल्ली NCR ने इस मामले में बाजी मारी, जहां कुल नई लीज में फ्लेक्सिबल स्पेस का करीब आधा हिस्सा था। पुणे भी 38 फीसदी के साथ ज्यादा पीछे नहीं रहा।
दूसरी तरफ, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की मांग तेजी से बढ़ी है। जैसे-जैसे ज्यादा टीमें टिकाऊ और सुविधाओं से भरे ऑफिस ढूंढ रही हैं, फ्लेक्स ऑपरेटर अब तेजी से ग्रीन-सर्टिफाइड इमारतों को खरीद रहे हैं।