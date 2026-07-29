जून तिमाही में ऑफिस लीजिंग में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ी हिस्सेदारी

फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस अब भारतीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया है। अप्रैल से जून के दौरान कुल लीजिंग में इसका 27 फीसदी हिस्सा रहा, जो तकनीक और वित्त कंपनियों के मुकाबले भी ज्यादा है।

इस बदलाव की वजह से ऑफिस स्पेस की मांग रिकॉर्ड 2.46 करोड़ वर्ग फीट के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

यह साफ दिखाता है कि कंपनियां अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही हैं कि उन्हें काम कैसे और कहां करना चाहिए।