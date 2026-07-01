फिच रेटिंग्स ने AI और डिजिटल क्रांति से वैश्विक क्रेडिट कमजोर होने की दी चेतावनी

प्राइवेट क्रेडिट को NAV और लिक्विडिटी के जोखिम

फिच ने यह भी बताया कि निजी क्रेडिट बाजार को समझना अब और मुश्किल होता जा रहा है। NAV लोन जैसे पेचीदा लोन स्ट्रक्चर की वजह से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि किसका कितना कर्ज है।

डायरेक्ट लेंडिंग में पारंपरिक लोन बंडल्स (CLOs) के मुकाबले ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं। हालांकि, अब तक पैसा वापस मिलने की दर (रिकवरी रेट) उतनी बुरी नहीं है।

जैसे-जैसे इसमें आम निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, लिक्विडिटी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासकर, जब लोग अपना पैसा तुरंत नहीं निकाल पाते।