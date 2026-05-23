फेनविक एंड वेस्ट ने FTX धोखाधड़ी मामले में किया समझौता 

फेनविक ने आरोपों से किया इनकार

फेनविक का कहना है कि वह किसी भी धोखाधड़ी में शामिल नहीं थी और उसे FTX में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी।

एक बयान में फर्म ने साफ कहा, "हमें FTX में हुई धोखाधड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम अपने कानूनी काम की ईमानदारी पर पूरी तरह कायम हैं और हमेशा कहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है।"

इस समझौते से एक लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सकेगा। इससे पहले, FTX के कुछ पूर्व अधिकारियों के साथ भी समझौते हुए हैं, वहीं कंपनी के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को 8 अरब डॉलर (करीब 700 अरब रुपये) की धोखाधड़ी के लिए 25 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी है।