स्विगी इंस्टामार्ट और अमेजन के गोदामों में मिली गंदगी, FDA ने लाइसेंस निलंबित किए

स्विगी और अमेजन ही नहीं FDA ने और भी कई जगहों पर कार्रवाई की है। उसने कुल 64 ठिकानों की जांच की, जिसमें 12 लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

इनमें सुलेमान उस्मान मिठाईवाला भी शामिल हैं, जिनके यहां भी वैसी ही दिक्कतें पाई गई थीं। इस अभियान के तहत 36 जगहों को सुधार के लिए नोटिस दिए गए।

गुटका जैसी प्रतिबंधित चीजें बेचने वाले स्टोर्स के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। इस दौरान 1.38 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान जब्त किया गया और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया।