रायलट्रिस नेजल स्प्रे को छोटे बच्चों में इलाज के लिए मिली FDA से मंजूरी

यह मंजूरी 446 बच्चों पर किए गए एक अध्ययन के बाद मिली है। इस अध्ययन में 2 सप्ताह के अंदर बच्चों की मौसमी एलर्जी के लक्षणों में साफ सुधार देखने को मिला और दवा भी अच्छी तरह सहन की गई।

रायलट्रिस पहले से ही 50 से भी ज्यादा देशों में उपलब्ध है। ग्लेनमार्क ने हाल ही में अमेरिका में इस दवा के लॉन्च, बिक्री और वितरण की पूरी जिम्मेदारी अब अपने हाथों में ले ली है।

कंपनी का कहना है कि इस कदम से दुनियाभर के लोगों को बेहतर तरीके से सांस लेने में सक्षम बनाने के उनके संकल्प को और मजबूती मिलेगी।