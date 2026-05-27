एक्सपोनेंट एनर्जी के सह संस्थापक ने अचानक क्यों छोड़ी कंपनी?

मूल्यांकन 1,600 करोड़ रुपये तक पहुंचा

एक्सपोनेंट का मूल्यांकन साल 2024 में 9 करोड़ डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) था, जो अब बढ़कर 15 से 18 करोड़ डॉलर (करीब 1,400-1,600 करोड़ रुपये) हो गया है। कंपनी ने अब तक 6 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) से ज्यादा का फंड जुटा लिया है और भविष्य में 2.2 से 2.8 करोड़ डॉलर (करीब 200-250 करोड़ रुपये) और जुटाने की योजना है।

इसके प्रमुख निवेशकों में एइट रोड्स वेंचर्स और टीडीके वेंचर्स शामिल हैं। सह संस्थापक विनायक ने इस नेतृत्व परिवर्तन को कंपनी के विकास के लिए नए विचारों का एक मौका बताया है।