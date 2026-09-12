एक्सफ्लो और HSBC ने दूसरे देशों की कंपनियों का भुगतान करना बनाया आसान

भारत से भुगतान प्राप्त करना अब तक एक चुनौती रहा है। अक्सर कार्ड से होने वाले भुगतान रुक जाते हैं क्योंकि अधिकतर भारतीय कार्ड विदेशों में इस्तेमाल के लिए एक्टिव नहीं होते।

इसके साथ ही भारत के डाटा और मैंडेट संबंधी नियमों के कारण नियमित या रिकरिंग भुगतान स्थापित करना भी जटिल हो जाता है। दूसरी ओर, वायर ट्रांसफर अक्सर धीमे और महंगे साबित होते हैं।

एक्सफ्लो और HSBC की इस नई साझेदारी से भारत के घरेलू भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट करना आसान हो जाएगा।

UPI और कार्ड जैसे स्थानीय भुगतान तरीकों की सफलता दर 95 फीसदी से ज्यादा है। इस सुविधा से ग्लोबल ब्रांड्स अब बिना किसी अतिरिक्त झंझट के भारत के बड़े बाजार तक अपनी पहुंच बना पाएंगे।