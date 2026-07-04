एवरी ने मानहानि मुकदमे में BBC से मांगा करीब 15 करोड़ रुपये का हर्जाना

एवरी को हुआ 14 करोड़ रुपये का नुकसान

एवरी के मुताबिक, 'पैनोरमा' के प्रसारण के बाद उनके ग्राहक घबरा गए थे। इस वजह से कंपनी के 11 लाख पाउंड (करीब 14 करोड़ रुपये) से ज्यादा के अनुबंध हाथ से निकल गए।

इतना ही नहीं उसने अपने साझेदारों को भरोसा दिलाने और अपनी छवि को बचाने के लिए करीब 33,000 पाउंड (करीब 42 लाख रुपये) अतिरिक्त खर्च किए।

कंपनी के वकील ने यह भी बताया कि इस नकारात्मक प्रचार के कारण भविष्य में डिलीवरी कर्मचारियों को काम पर रखना मुश्किल हो सकता है।

अब वह अदालत से मांग कर रही है कि BBC को इन दावों को दोबारा दोहराने से रोका जाए। दूसरी ओर, BBC ने कहा है कि वे चल रहे कानूनी मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते और उन्होंने अभी तक अदालत में अपना बचाव पक्ष पेश नहीं किया है।