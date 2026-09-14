AI जोखिम की चेतावनी के कारण यूरोपीय टेक कंपनियों के शेयर गिरे
सोमवार को यूरोपीय बाजारों में कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी। टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के अधिकारियों ने इस तकनीक के गलत इस्तेमाल की आशंका जताते हुए इसके विकास की गति धीमी करने की मांग की है।
इसी बीच, मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया। अब सबकी निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी हैं, जो इस सप्ताह ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है।
5.8 फीसदी तक गिरे शेयर
जर्मनी की इन्फीनियोन और नीदरलैंड्स की चिप-उपकरण बनाने वाली कंपनियां ASML और ASMI के शेयरों में क्रमशः 5.8, 4.4 और 5 फीसदी तक की गिरावट आई, जिसका असर पूरे सेक्टर पर पड़ा।
दूसरी तरफ, सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों के बाद आपूर्ति की चिंताओं के चलते कच्चे तेल के दाम 2 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गए।
महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता भी काफी ज्यादा है। ऐसे में निवेशक फेडरल रिजर्व के अगले कदम का इंतजार करते हुए फिलहाल सुरक्षित निवेश पर जोर दे रहे हैं।