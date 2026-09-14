AI जोखिम की चेतावनी के कारण यूरोपीय टेक कंपनियों के शेयर गिरे

जर्मनी की इन्फीनियोन और नीदरलैंड्स की चिप-उपकरण बनाने वाली कंपनियां ASML और ASMI के शेयरों में क्रमशः 5.8, 4.4 और 5 फीसदी तक की गिरावट आई, जिसका असर पूरे सेक्टर पर पड़ा।

दूसरी तरफ, सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों के बाद आपूर्ति की चिंताओं के चलते कच्चे तेल के दाम 2 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गए।

महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता भी काफी ज्यादा है। ऐसे में निवेशक फेडरल रिजर्व के अगले कदम का इंतजार करते हुए फिलहाल सुरक्षित निवेश पर जोर दे रहे हैं।