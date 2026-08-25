ET बिजनेस ग्रोथ समिट: AI से बिजनेस में आए बदलाव पर हुई चर्चा
बेंगलुरु में आयोजित ET बिजनेस ग्रोथ समिट में दिग्गजों और संस्थापकों ने इस बात पर चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकें बिजनेस के भविष्य को कैसे गढ़ रही हैं।
कर्नाटक के डिजिटल इकॉनामी मिशन के अध्यक्ष बीवी नायडू ने सुझाव दिया कि बेंगलुरु से बाहर मैसूर और मंगलुरु जैसे शहरों में नए बिजनेस हब बनाने से पूरे राज्य में विकास का समान वितरण हो सकता है।
AI को बताया गेम चेंजर
नायडू ने AI को उद्योगों के लिए गेम चेंजर बताया और इस बात का सबूत उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के बढ़ते चलन में देखा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव पहले से ही हो रहा है।
नायडू मानते हैं कि शुरुआत में भले ही AI से कुछ नौकरियां प्रभावित हों, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे कहीं अधिक होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, "GCCs का लगातार विकास इस बदलाव का स्पष्ट संकेत है।"
स्टार्टअप्स की चुनौतियों पर हुई बात
समिट में भारत के यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ ( EU) के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर भी बात हुई। बताया गया कि अगर, इनका सही ढंग से फायदा उठाया जाए तो निर्यात के नए रास्ते खुल सकते हैं। IDBI बैंक के कार्यकारी निदेशक कुमार नील लोहित के साथ हुई एक खास बातचीत में छोटे व्यवसायों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई।
दूसरी तरफ, वंडरला और ऑन्सुरिटी के लीडर्स ने बेंगलुरु के तेजी से उभरते स्टार्टअप माहौल में सफल होने की असली चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए।