ET बिजनेस ग्रोथ समिट: AI से बिजनेस में आए बदलाव पर हुई चर्चा

समिट में भारत के यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ ( EU) के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर भी बात हुई। बताया गया कि अगर, इनका सही ढंग से फायदा उठाया जाए तो निर्यात के नए रास्ते खुल सकते हैं। IDBI बैंक के कार्यकारी निदेशक कुमार नील लोहित के साथ हुई एक खास बातचीत में छोटे व्यवसायों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई।

दूसरी तरफ, वंडरला और ऑन्सुरिटी के लीडर्स ने बेंगलुरु के तेजी से उभरते स्टार्टअप माहौल में सफल होने की असली चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए।