पहली तिमाही में IT क्षेत्र की कंपनियों का कमजोर रह सकता है प्रदर्शन

राजस्व वृद्धि में बहुत कम होगा बदलाव

इस तिमाही के लिए शीर्ष 6 IT कंपनियों की राजस्व वृद्धि -1.7 से 1.1 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है, यानि बहुत कम बदलाव देखने को मिलेगा।

विप्रो की ग्रोथ सबसे धीमी रह सकती है, जबकि टेक महिंद्रा बाकी कंपनियों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इक्विरस सिक्योरिटीज का मानना है कि इंफोसिस अपने पूरे साल के गाइडेंस को 2.8 से 4.3 फीसदी के बीच संशोधित करेगा, वर्टेक्स अधिग्रहण को छोड़कर।

साथ ही, उनके प्रॉफिट मार्जिन 20 से 22 फीसदी के बीच स्थिर रहेंगे। हालांकि, कम समय के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन AI अपग्रेड्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी की मांग की वजह से लंबे समय तक बाजार में रौनक बनी रहेगी।