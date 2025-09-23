शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 57 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , AU स्मॉल फाइनेंस और अशोक लेलैंड ने क्रमशः 4.53 फीसदी, 3.41 फीसदी और 3.21 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।PNB हाउसिंग फाइनेंस और जिंदल स्टील के शेयरों में भी क्रमशः 3.14 फीसदी और 2.93 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मफसिस, गोदरेज कंज्यूमर, कोफोर्ज लिमिटेड, सम्मान कैपिटल और ट्रेंट क्रमशः 3.01 फीसदी, 2.93 फीसदी, 2.85 फीसदी, 2.42 फीसदी और 2.38 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतें आज उच्च्तम स्तर पर पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.13 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.34 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।