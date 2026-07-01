EPFO यूजर्स के लिए आज रात तक बंद रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं

समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

इस बंद का असर उमंग ऐप पर भविष्य निधि (PF) बैलेंस चेक करने और अन्य सुविधाओं पर भी पड़ेगा। 26 जून से पहले, जो क्लेम जमा किए गए थे, उन्हें सेवाएं दोबारा शुरू होने पर प्रोसेस किया जाएगा।

हालांकि, इस बंद के दौरान कोई नया क्लेम फाइल नहीं किया जा सकेगा। EPFO का कहना है कि ये अपग्रेड यूजर्स के लिए चीजों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के मकसद से किए जा रहे हैं।

अगर, आपको इस बीच कोई मदद चाहिए तो आप संगठन के हेल्पलाइन नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं।