EPFO अगले साल जनवरी से दे सकती है ATM से रकम निकालने की सुविधा 

EPFO के सदस्यों को अगले साल ATM से PF निकासी की सुविधा मिलेगी

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को जनवरी, 2026 तक ATM के माध्यम से अपनी जमा रकम का एक हिस्सा निकालने की सुविधा दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली अपनी आगामी बोर्ड बैठक में इस सुविधा को मंजूरी दे सकती है। संभावना है कि संगठन सदस्यों को एक विशेष कार्ड जारी करेगा, जिससे वे ATM से अपनी राशि निकाल सकेंगे।