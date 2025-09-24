EPFO अगले साल जनवरी से दे सकती है ATM से रकम निकालने की सुविधा
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को जनवरी, 2026 तक ATM के माध्यम से अपनी जमा रकम का एक हिस्सा निकालने की सुविधा दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली अपनी आगामी बोर्ड बैठक में इस सुविधा को मंजूरी दे सकती है। संभावना है कि संगठन सदस्यों को एक विशेष कार्ड जारी करेगा, जिससे वे ATM से अपनी राशि निकाल सकेंगे।
सीमा
CBT की बैठक तय होगी निकासी की सीमा
CBT के एक सदस्य ने मनीकंट्रोल को बताया, "हमें पता चला है कि EPFO का IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लेनदेन की अनुमति देने के लिए तैयार है।" उन्होंने आगे कहा, "ATM से निकासी की एक सीमा होगी, लेकिन इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है।" श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "ATM सुविधा को एक जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार EPFO सदस्यों को जमा राशि तक पहुंचने के लिए ज्यादा पहुंच प्रदान करना चाहती है।"
राहत
दावे के निपटाने के लिए शुरू किया ऑटोमैटिक सिस्टम
इस साल की शुरुआत में संगठन ने सदस्यों के लिए धन की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। यह दावे की EPFO अधिकारी द्वारा मैनुअल रूप से समीक्षा करने की बजाय ऑटोमैटिक सिस्टम दावे की पात्रता की पुष्टि के लिए डिजिटल जांच और एल्गोरिदम का उपयोग करती है। पूरी प्रक्रिया सिस्टम-संचालित है और सदस्य के KYC विवरण पर आधारित है।