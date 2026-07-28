EPFO के नए पोर्टल से बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर करना होगा आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से अब आप अपने पुराने भविष्य निधि (PF) बैलेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

आधार नंबर से लॉग-इन करने पर यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। 27 जुलाई को लॉन्च किया गया यह पोर्टल आपको पिछली नौकरियों के PF बैलेंस को अपने मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में ट्रांसफर करने या उसे सीधे सेटल करने की सुविधा देता है।