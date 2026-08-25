NRI अब 58 साल की उम्र से पहले निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा

NRI के लिए भविष्य निधि (PF) की निकासी पर भारत में टैक्स लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने यहां कितने समय तक काम किया, आप पैसा कब निकालते हैं और निकासी पर कौन-कौनसी छूट लागू होती है।

आप बेरोजगार होने के 2 महीने बाद अपना बचा हुआ पैसा निकाल सकते हैं, 54 साल की उम्र में कुछ आंशिक निकासी कर सकते हैं या अगर, आप स्थायी रूप से कहीं और बस रहे हैं तो पूरी रकम निकाल सकते हैं।

दूसरी तरफ, आप अपने खाते को रिटायरमेंट की उम्र (58 साल) तक चालू रखते हैं तो आपको पूरी रकम के साथ उस पर मिला सारा ब्याज भी मिल जाएगा।