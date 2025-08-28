EPFO 3.0 लॉन्च होने के बाद PF को लेकर UPI समेत बढ़ सकती हैं ये सुविधाएं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 इस साल लॉन्च कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म 8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं देने के लिए बनाया जा रहा है। इसे इंफोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी IT कंपनियों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। पहले इसे जून, 2025 में लॉन्च करना था, लेकिन तकनीकी परीक्षणों में देरी के कारण फिलहाल इसकी शुरुआत टाल दी गई है।

#1 ATM और UPI से सीधे निकासी EPFO 3.0 के आने से सदस्य अपने PF अकाउंट से सीधे ATM और UPI के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार से लिंक बैंक अकाउंट सक्रिय होना जरूरी होगा। यह सुविधा खासकर आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद देगी। लंबी प्रक्रियाओं के झंझट से बचकर सदस्य कुछ ही मिनटों में अपने अकाउंट से धन निकाल पाएंगे। इससे भविष्य निधि तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।

#2 ऑनलाइन दावे और त्वरित निपटान नए प्लेटफॉर्म पर सदस्य बिना दफ्तर जाए ऑनलाइन दावे कर पाएंगे और अकाउंट में सुधार भी आसानी से कर सकेंगे। OTP सत्यापन के जरिए प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। सदस्य अपने दावों की स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे। मृत्यु दावों के निपटान को तेज किया जाएगा और नाबालिग नामांकितों के लिए अभिभावक प्रमाणपत्र की शर्त खत्म होगी। इससे परिवारों को जरूरत के समय तुरंत आर्थिक मदद मिलेगी और औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं होगा।