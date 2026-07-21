फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स को मिल रहा सॉफ्टवेयर डेवलेपर्स से 7 गुना वेतन

अगर, आप टेक में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। शुरुआती स्तर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंजीनियर्स की सालाना कमाई 18-25 लाख रुपये तक हो रही है। इन्हें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स (FDEs) कहते हैं। यह नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मुकाबले करीब 7 गुना ज्यादा है, जिन्हें आमतौर पर सिर्फ 3-4 लाख रुपये मिलते हैं।

यह बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि उन लोगों की जबरदस्त मांग है, जो जनरेटिव AI सिस्टम्स को लागू कर सकें। इसकी वजह यह है कि हर कंपनी इस नई तकनीक को अपनाने की दौड़ में लगी है।