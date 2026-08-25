एनफ्लेम टेक्नोलॉजी ला रही करीब 8,500 करोड़ रुपये का IPO

चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप कंपनी एनफ्लेम टेक्नोलॉजी को टेनसेंट का समर्थन हासिल है। अब यह कंपनी 2 सितंबर से शंघाई के स्टार मार्केट में अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए शेयर सब्सक्रिप्शन शुरू करने जा रही है। कंपनी नए शेयर बेचकर करीब 89.22 करोड़ डॉलर (करीब 8,500 करोड़ रुपये) जुटाना चाहती है। चीन में घरेलू तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत ही कंपनी यह कदम उठा रही है।