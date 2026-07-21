उभरते बाज़ारों में इक्विटी फंड्स में हुआ करीब 2,400 अरब रुपये का निवेश

वैश्विक बाजारों में टेक स्टॉक्स निवेशकों की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। इनमें 15.6 अरब डॉलर का नया निवेश आया। फाइनेंशियल्स सेक्टर का भी यह हफ्ता शानदार रहा, जनवरी के बाद पहली बार इस सेक्टर में 2.7 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है। इस बीच, ब्राज़ील भी निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। इस साल अब तक उसे 3.57 अरब डॉलर का निवेश मिल चुका है। वहीं, चीन ने भी सालभर के बड़े नुकसान के बावजूद इस हफ्ते चौंकाने वाला मुनाफा कमाया है। इसके उलट, भारतीय स्टॉक्स इस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और 10.2% नीचे गिर चुके हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हुआ है। यह बताता है कि भारत इस वैश्विक रैली से कितना पीछे रह गया है।