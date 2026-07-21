उभरते बाज़ारों में इक्विटी फंड्स में हुआ करीब 2,400 अरब रुपये का निवेश

उभरते बाज़ारों में इक्विटी फंड्स में हुआ करीब 2,400 अरब रुपये का निवेश
पिछले सप्ताह उभरते बाजारों में इक्विटी फंड्स को 25 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) का बड़ा निवेश मिला है।
अप्रैल, 2025 के बाद से यह अब तक का सबसे ज्यादा निवेश है, लेकिन भारत इस तेजी का फायदा नहीं उठा पा रहा है।
इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 9.26 अरब डॉलर (करीब 880 अरब रुपये) की रकम बाहर निकल चुकी है।
वैश्विक स्तर पर, निवेशक स्टॉक्स और बॉन्ड्स में खूब पैसा लगा रहे हैं, जबकि 119.6 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) की भारी निकासी हुई है।
टेक स्टॉक्स 15.6 अरब डॉलर इनफ्लो के साथ लीड कर रहे हैं
वैश्विक बाजारों में टेक स्टॉक्स निवेशकों की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। इनमें 15.6 अरब डॉलर का नया निवेश आया। फाइनेंशियल्स सेक्टर का भी यह हफ्ता शानदार रहा, जनवरी के बाद पहली बार इस सेक्टर में 2.7 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है। इस बीच, ब्राज़ील भी निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। इस साल अब तक उसे 3.57 अरब डॉलर का निवेश मिल चुका है। वहीं, चीन ने भी सालभर के बड़े नुकसान के बावजूद इस हफ्ते चौंकाने वाला मुनाफा कमाया है। इसके उलट, भारतीय स्टॉक्स इस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और 10.2% नीचे गिर चुके हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हुआ है। यह बताता है कि भारत इस वैश्विक रैली से कितना पीछे रह गया है।