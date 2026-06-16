स्पेस-X के IPO से एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति
स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को बाजार में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति 1,300 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गई है। वे दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं।
कंपनी के शेयरों में अपने पहले पूरे दिन के कारोबार में ही 19.5 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया, जिसकी बदौलत यह सब मुमकिन हो पाया।
महज एक दिन में उनकी दौलत में 164.8 अरब डॉलर (करीब 15,500 अरब रुपये) का इजाफा हुआ। उनकी इस संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा स्पेस-X में उनकी लगभग 38 फीसदी हिस्सेदारी से आता है।
गूगल के सह संस्थापक से बहुत आगे निकले
स्पेस-X के IPO से कंपनी ने कुल 85.7 अरब डॉलर (करीब 8,100 अरब रुपये) जुटाए। निवेशकों ने इसमें जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई, जिससे शेयरों की कुल मांग 350 अरब डॉलर (करीब 33,000 अरब रुपये) के पार पहुंच गई।
यह जबरदस्त कामयाबी दिखाती है कि लोगों को कंपनी के भविष्य पर कितना गहरा भरोसा है। इस सफलता से मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे ऊपर बने हुए हैं। वह गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से भी बहुत आगे हैं, जिनकी कुल संपत्ति (फोर्ब्स के मुताबिक) 301.4 अरब डॉलर (करीब 28,500 अरब रुपये) है।