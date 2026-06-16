स्पेस-X के IPO से एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति बिज़नेस Jun 16, 2026

स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को बाजार में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति 1,300 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गई है। वे दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं।

कंपनी के शेयरों में अपने पहले पूरे दिन के कारोबार में ही 19.5 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया, जिसकी बदौलत यह सब मुमकिन हो पाया।

महज एक दिन में उनकी दौलत में 164.8 अरब डॉलर (करीब 15,500 अरब रुपये) का इजाफा हुआ। उनकी इस संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा स्पेस-X में उनकी लगभग 38 फीसदी हिस्सेदारी से आता है।