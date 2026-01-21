LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी से दिया इस्तीफा, बताई यह वजह
xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी से दिया इस्तीफा, बताई यह वजह
xAI के को-फाउंडर ग्रेग यांग ने कंपनी से दिया इस्तीफा

xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी से दिया इस्तीफा, बताई यह वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 21, 2026
11:13 am
क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने यह फैसला अपनी सेहत से जुड़ी समस्या सामने आने के बाद लिया। यांग ने बताया कि उन्हें लाइम बीमारी का पता चला है, जिसके चलते उन्होंने रोजमर्रा के काम से कुछ समय के लिए दूरी बनाने का निर्णय लिया है। कंपनी से हटने के बावजूद, वह xAI से पूरी तरह अलग नहीं होंगे और आगे भी सीमित भूमिका निभाते रहेंगे।

भूमिका

एडवाइजरी भूमिका में बने रहेंगे यांग

यांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वह xAI में एक अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे। फिलहाल उनका पूरा ध्यान इलाज और सेहत सुधारने पर रहेगा। यांग xAI के शुरुआती सदस्यों में शामिल थे और उन्होंने 2023 में इस AI स्टार्टअप की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। xAI से पहले वह माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं और तकनीकी दुनिया में उनका लंबा अनुभव रहा है।

बीमारी

लाइम बीमारी को लेकर क्या बोले यांग?

यांग ने बताया कि उन्हें शायद कुछ समय पहले लाइम बीमारी हो गई थी, लेकिन इसके लक्षण बाद में सामने आए। उन्होंने कहा कि लगातार काम और ज़्यादा दबाव के कारण उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ। उन्हें टिक के काटने की कोई स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन समय रहते बीमारी की पहचान हो जाना राहत की बात है। यांग के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ इस बीमारी का इलाज और जटिल हो सकता है।

Advertisement

बदलाव

xAI में पहले भी हो चुके हैं बदलाव

यांग के जाने से पहले भी xAI में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उनके अलावा सह-स्थापक इगोर बाबुश्किन और क्रिश्चियन सेगेडी भी पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं। हालांकि, यांग ने साफ किया कि बीमारी के बावजूद वह सामान्य कामकाज करने में सक्षम हैं। xAI ने अभी इस बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कंपनी के नेतृत्व ढांचे में हो रहे बदलावों पर तकनीकी जगत की नज़र बनी हुई है।

Advertisement