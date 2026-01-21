xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी से दिया इस्तीफा, बताई यह वजह

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के सह-संस्थापक ग्रेग यांग ने कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने यह फैसला अपनी सेहत से जुड़ी समस्या सामने आने के बाद लिया। यांग ने बताया कि उन्हें लाइम बीमारी का पता चला है, जिसके चलते उन्होंने रोजमर्रा के काम से कुछ समय के लिए दूरी बनाने का निर्णय लिया है। कंपनी से हटने के बावजूद, वह xAI से पूरी तरह अलग नहीं होंगे और आगे भी सीमित भूमिका निभाते रहेंगे।

भूमिका एडवाइजरी भूमिका में बने रहेंगे यांग यांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वह xAI में एक अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे। फिलहाल उनका पूरा ध्यान इलाज और सेहत सुधारने पर रहेगा। यांग xAI के शुरुआती सदस्यों में शामिल थे और उन्होंने 2023 में इस AI स्टार्टअप की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। xAI से पहले वह माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं और तकनीकी दुनिया में उनका लंबा अनुभव रहा है।

बीमारी लाइम बीमारी को लेकर क्या बोले यांग? यांग ने बताया कि उन्हें शायद कुछ समय पहले लाइम बीमारी हो गई थी, लेकिन इसके लक्षण बाद में सामने आए। उन्होंने कहा कि लगातार काम और ज़्यादा दबाव के कारण उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ। उन्हें टिक के काटने की कोई स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन समय रहते बीमारी की पहचान हो जाना राहत की बात है। यांग के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ इस बीमारी का इलाज और जटिल हो सकता है।

