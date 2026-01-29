एलन मस्क की टेस्ला कार मॉडलों में करेगी कटौती, AI और रोबोट पर देगी ध्यान

अरबपति एलन मस्क की कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला अब अपना ध्यान कार से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स पर देने जा रही है। कंपनी का कहना है कि इसी रणनीतिक बदलाव की वजह से पहली बार उसके सालाना राजस्व में गिरावट दर्ज हुई है। टेस्ला ने बताया कि 2025 में कुल राजस्व 3 प्रतिशत घटा है, जबकि साल की आखिरी तिमाही में मुनाफा 61 प्रतिशत तक गिर गया।

उत्पादन मॉडल S और X का उत्पादन बंद टेस्ला ने अपनी प्रीमियम गाड़ियां मॉडल S और मॉडल X का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी अब कैलिफोर्निया के उस प्लांट का इस्तेमाल करेगी, जहां ये कारें बनती थीं, ताकि वहां अपने ह्यूमनॉइड रोबोट "ऑप्टिमस" की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मॉडल पहले से ही कम बिक्री वाले थे, इसलिए टेस्ला का मॉडल 3 और मॉडल Y जैसी ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों पर फोकस करना एक व्यावहारिक फैसला है।

निवेश और खर्च xAI में 2 अरब डॉलर का निवेश और बढ़ता खर्च टेस्ला ने मस्क की AI कंपनी xAI में 2 अरब डॉलर (लगभग 180 अरब रुपये) के निवेश का भी खुलासा किया है। मस्क ने कहा कि कई शेयरहोल्डर्स की सलाह पर यह फैसला लिया गया। हालांकि, हालिया वोटिंग में इस निवेश के खिलाफ वोट ज्यादा थे। कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में उसका कैपिटल खर्च बढ़कर 20 अरब डॉलर (लगभग 1,800 अरब रुपये) तक जा सकता है, क्योंकि वह भविष्य की तकनीकों पर बड़ा दांव लगा रही है।

