जेनसेन हुआंग को नौकरी दे सकते हैं एलन मस्क

एनवीडिया से निकाले गए तो जेनसेन हुआंग को नौकरी देंगे एलन मस्क, कही ये बात

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:10 pm Nov 12, 202612:10 pm

क्या है खबर?

चिप कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग इन दिनों विवादों में घिरे हैं। उनके दो कथित विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आने के बाद कंपनी का बोर्ड उनके पद को लेकर विचार कर रहा है। इसी बीच स्पेस-X के संस्थापक और अरबपति एलन मस्क का एक बयान चर्चा में आ गया है। मस्क से सोशल मीडिया पर हुआंग को नौकरी देने के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।