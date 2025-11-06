शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 148 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 148 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (6 नवंबर) हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट के साथ आज 83,311.01 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 अंक फिसलकर 25,509.70 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 117 अंकों की गिरावट के साथ 16,931.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज एस्ट्रल लिमिटेड, एशियन पेंट्स और वन 97 पेटीएम ने क्रमशः 6.74 फीसदी, 4.67 फीसदी और 4.15 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मणप्पुरम फाइनेंस और इंडस टावर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.81 फीसदी और 2.48 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डेल्हीवरी, ग्रासिम, ब्लू स्टार, इंडियन होटल्स और हिंडाल्को क्रमशः 8.71 फीसदी, 5.79 फीसदी, 5.70 फीसदी, 5.17 फीसदी और 5.01 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.47 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।