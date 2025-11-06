शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 148 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज एस्ट्रल लिमिटेड, एशियन पेंट्स और वन 97 पेटीएम ने क्रमशः 6.74 फीसदी, 4.67 फीसदी और 4.15 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मणप्पुरम फाइनेंस और इंडस टावर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.81 फीसदी और 2.48 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डेल्हीवरी, ग्रासिम, ब्लू स्टार, इंडियन होटल्स और हिंडाल्को क्रमशः 8.71 फीसदी, 5.79 फीसदी, 5.70 फीसदी, 5.17 फीसदी और 5.01 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.47 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।