एलन मस्क ने सैम ऑल्टमैन को दी खुली चेतावनी, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन को एक खुली चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह मुकदमे की शुरुआत के लिए बेताब हैं, क्योंकि उन्हें ChatGPT बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चल रहे अपने मुकदमे में सबूतों और गवाहियों से चौंकाने वाले खुलासे होने की आशंका है। इससे पहले वाली पोस्ट में उन्होंने AI कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीतने की 57 फीसदी संभावना जताई थी।