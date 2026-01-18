एलन मस्क ने सैम ऑल्टमैन को दी खुली चेतावनी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन को एक खुली चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह मुकदमे की शुरुआत के लिए बेताब हैं, क्योंकि उन्हें ChatGPT बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चल रहे अपने मुकदमे में सबूतों और गवाहियों से चौंकाने वाले खुलासे होने की आशंका है। इससे पहले वाली पोस्ट में उन्होंने AI कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीतने की 57 फीसदी संभावना जताई थी।
आरोप
अध्यक्ष के स्वीकार करने पर यह बोले मस्क
एक पोस्ट में कहा गया है, "नए अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि OpenAI के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन ने स्वीकार किया है कि वह इसे लाभ कमाने वाली कंपनी में बदलना चाहते थे।" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने लिखा, "मुकदमे की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है। जांच और गवाही आपको चौंका देगी।" OpenAI के सह-संस्थापकों रह चुके मस्क ने AI कंपनी के गैर-लाभकारी सिद्धांतों से भटककर धोखा देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।
जवाब
ऑल्टमैन ने दिया यह जवाब
ChatGPT निर्माता के CEO सैम ऑल्टमैन ने टेस्ला के CEO को जवाब देते हुए उन कॉल नोट्स को साझा किया, जिनका जिक्र मस्क ने फाइलिंग में किया है। उन्होंने लिखा, "एलन, ग्रेग को बदनाम करने के लिए चुनिंदा बातें कह रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी यह है कि वह एक नई संरचना के लिए दबाव डाल रहे थे। ग्रेग और इल्या ने यह पता लगाने में काफी समय बिताया कि क्या वे उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं।"