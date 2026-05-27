एलन मस्क टेस्ला और स्पेस-X के विलय पर कर रहे विचार

टेस्ला की स्पेस-X में निवेश की योजना

इस साल की शुरुआत में स्पेस-X ने मस्क के AI स्टार्टअप xAI के साथ विलय कर लिया था। इससे रॉकेट कंपनी का मूल्यांकन 1,250 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया और दोनों कंपनियां एक-दूसरे के और करीब आ गईं।

इस सौदे के बाद टेस्ला के पास अब स्पेस-X में हिस्सेदारी है और वह इस साल अपना निवेश बढ़ाकर 25 अरब डॉलर (करीब 2,250 अरब रुपये) करने की योजना बना रही है।

आने वाले इस IPO, जिसका टिकर 'SPCX' है, उसे अब तक के सबसे बड़े IPO में से एक माना जा रहा है।