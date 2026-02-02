LOADING...
मस्क के पोस्ट से छिड़ी राजनीतिक चर्चा, सरकार को विपक्ष पर निशाना साधने का मिला मौका
लेखन बिश्वजीत कुमार
Feb 02, 2026
12:07 pm
क्या है खबर?

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिससे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस पोस्ट में IMF के आंकड़ों के आधार पर 2026 में वैश्विक GDP विकास दर में देशों के योगदान को दिखाया गया था। इसमें भारत को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया गया, जिस पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मस्क की इस पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक ताकत अब दुनिया के सामने साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत मिलकर वैश्विक GDP विकास का बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। सीतारमण ने विपक्ष पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि भारत ने जो आर्थिक क्षमता हासिल की है, उसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है।

किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू का विपक्ष पर संदेश

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मस्क की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की उपलब्धियों को कम आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका पर गर्व किया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

आंकड़े

IMF के आंकड़े क्या बताते हैं?

IMF के ताजा अनुमान के अनुसार, 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन जैसे अन्य बड़े देश इस GDP विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, IMF ने यह भी चेतावनी दी है कि वैश्विक अनिश्चितता और तनाव के कारण आगे जोखिम बने रह सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास पर दबाव पड़ सकता है।

