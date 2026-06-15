एलन मस्क का 2030 तक स्पेस-X की कमाई करीब 95,000 अरब रुपये तक पहुंचने का दावा

IPO से करीब 7,100 अरब रुपये जुटाए

मस्क का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी ने हाल ही में अपना आंरभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) जारी किया था। इससे स्पेस-X ने 75 अरब डॉलर (करीब 7,100 अरब रुपये) जुटाए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 2,100 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया।

इस बड़ी उछाल के साथ वह अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है और मस्क दुनिया के पहले खरबपति भी बन गए हैं, लेकिन कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है।

पिछले साल उसको करीब 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) का नुकसान हुआ था और मार्च तक यह बढ़कर 8.7 अरब डॉलर (करीब 800 अरब रुपये) तक पहुंच गया। इसके अलावा, कंपनी पर 29 अरब डॉलर (करीब 2,750 अरब रुपये) का भारी कर्ज भी है। इन चुनौतियों के बीच कंपनी को उम्मीद है कि वह सिर्फ स्टारलिंक सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े 28,500 अरब डॉलर (करीब 27 लाख अरब रुपये) के बड़े बाजार का लाभ उठा सकेगी।