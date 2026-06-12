एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति

एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, 105 लाख करोड़ रुपये हुई संपत्ति

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:26 am Jun 12, 202608:26 am

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्पेस-X के IPO के बाद उनकी कुल संपत्ति 1.1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 105 लाख करोड़ रुपये) से अधिक पहुंच गई है, जिससे वे दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। इससे पहले उनकी संपत्ति करीब 780 अरब डॉलर (लगभग 75,000 अरब रुपये) आंकी गई थी। स्पेस-X में उनकी बड़ी हिस्सेदारी ने उनकी दौलत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।