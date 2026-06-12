एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, 105 लाख करोड़ रुपये हुई संपत्ति

एलन मस्क बने दुनिया के पहले खरबपति, 105 लाख करोड़ रुपये हुई संपत्ति
क्या है खबर?
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्पेस-X के IPO के बाद उनकी कुल संपत्ति 1.1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 105 लाख करोड़ रुपये) से अधिक पहुंच गई है, जिससे वे दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। इससे पहले उनकी संपत्ति करीब 780 अरब डॉलर (लगभग 75,000 अरब रुपये) आंकी गई थी। स्पेस-X में उनकी बड़ी हिस्सेदारी ने उनकी दौलत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।
संपत्ति
स्पेस-X IPO ने बढ़ाई संपत्ति
स्पेस-X ने अपने IPO के जरिए रिकॉर्ड 75 अरब डॉलर (लगभग 7,200 अरब रुपये) जुटाए हैं।कंपनी की वैल्यू लगभग 1.77 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) आंकी जा रही है। मस्क की स्पेस-X में हिस्सेदारी की कीमत करीब 866 अरब डॉलर है। टेस्ला और अन्य निवेशों को जोड़ने पर उनकी कुल संपत्ति 1.1 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। यही वजह है कि स्पेस-X का IPO दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल है।
पहचान
टेस्ला और दूसरी कंपनियों से मिली पहचान
54 वर्षीय मस्क ने टेस्ला और स्पेस-X के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया, जबकि स्पेस-X ने अंतरिक्ष उद्योग में नई संभावनाएं खोलीं। इसके अलावा, मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कई अन्य कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं। निवेशकों का मानना है कि नई तकनीकों और बड़े लक्ष्यों पर उनका फोकस उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है।
चर्चा
सफलता के साथ विवाद भी चर्चा में रहे
मस्क का नाम केवल कारोबार की वजह से ही नहीं, बल्कि विवादों की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहता है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक बयान और कारोबारी फैसले कई बार बहस का विषय बने हैं। कुछ आलोचकों ने उन पर अत्यधिक प्रभाव और शक्ति इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं उनके समर्थक मानते हैं कि मस्क का अलग सोचने का तरीका ही उन्हें बाकी कारोबारियों से अलग बनाता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
भरोसा
निवेशकों में कायम है मस्क पर भरोसा
विशेषज्ञों का कहना है कि कई निवेशक सिर्फ कंपनियों में नहीं, बल्कि खुद मस्क के विजन पर दांव लगाते हैं। इसी वजह से बाजार में 'एलन मस्क प्रीमियम' जैसी चर्चा भी होती है। निवेशकों को भरोसा है कि मस्क भविष्य की तकनीकों को बड़े कारोबार में बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि स्पेस-X और टेस्ला जैसी कंपनियों को लगातार मजबूत समर्थन मिलता रहा है और उनकी कारोबारी सफलता चर्चा का विषय बनी हुई है।