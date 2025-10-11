एलन मस्क ने OpenAI की आलोचना की है

एलन मस्क ने फिर की OpenAI की आलोचना, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप OpenAI पर निशाना साधा है और कंपनी पर अपने संस्थापक मिशन से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने OpenAI झूठ पर आधारित बताया है और कहा कि इसने एक चैरिटी चुराकर उसका इस्तेमाल अपने वित्तीय लाभ के लिए किया। इससे सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली इस कंपनी के साथ मस्क लंबे समय से चल रहा झगड़ा फिर से भड़क सकता है।