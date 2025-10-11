एलन मस्क ने फिर की OpenAI की आलोचना, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप OpenAI पर निशाना साधा है और कंपनी पर अपने संस्थापक मिशन से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने OpenAI झूठ पर आधारित बताया है और कहा कि इसने एक चैरिटी चुराकर उसका इस्तेमाल अपने वित्तीय लाभ के लिए किया। इससे सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली इस कंपनी के साथ मस्क लंबे समय से चल रहा झगड़ा फिर से भड़क सकता है।
प्रतिक्रिया
मस्क ने इस पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया
मस्क ने OpenAI की पूर्व बोर्ड सदस्य हेलेन टोनर के एक पोस्ट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कंपनी के बारे में बेबाक विचार साझा किए। टोनर ने लिखा, "अक्सर, OpenAI के कर्मचारी मुझसे पूछते हैं कि मैं अब कंपनी को कैसे देखती हूं। इसका सीधा जवाब देना हमेशा मुश्किल होता है। उनके COT निगरानी या सिस्टम कार्ड बनाना बहुत जैसे कुछ काम अच्छे हैं, लेकिन उनके नीतिगत कार्यों में बेईमानी और धमकाने की रणनीतियां अच्छी नहीं हैं।"
आरोप
OpenAI पर लगाया यह आरोप
हेलेन टोनर की पोस्ट पर एलन मस्क ने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए लिखा, "OpenAI झूठ पर आधारित है।" इस बातचीत ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं। एक यूजर ने सवाल किया, "क्या यह गैर-लाभकारी नहीं होना चाहिए था?" इस पर मस्क ने लिखा, "उन्होंने एक चैरिटी चुराई और उसका इस्तेमाल अपने वित्तीय लाभ के लिए किया।" मस्क लंबे समय से AI प्रशासन और OpenAI जैसे संगठनों की पारदर्शिता के बारे में चिंता व्यक्त करते रहे हैं।