आठवां वेतन आयोग आ रहा है आपके शहर, सरकारी कर्मचारियों से मिलाकर करेंगे चर्चा

आयोग पूरे भारत का दौरा कर रहा, सुन रहा है वेतन मांगें

वेतन आयोग पूरे देश का दौरा कर रहा है। दिल्ली में अपनी बैठकें पूरी करने के बाद, अब आयोग लखनऊ, हैदराबाद और श्रीनगर जैसे अन्य शहरों में जाएगा। इन दौरों के दौरान, आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़ी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और चिंताओं को सुन रहा है। कर्मचारी संगठन खास तौर पर कुछ प्रमुख बातें उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, जो कर्मचारियों के बुनियादी वेतन को तय करने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते को सीधे बुनियादी वेतन में मिला देने की भी जोरदार मांग की जा रही है। भुवनेश्वर में होने वाली इन बैठकों के सटीक स्थान और समय की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। आयोग की देशभर में कई और बैठकें भी निर्धारित हैं।