40 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले में ED ने 2 आरोपियों को धर दबोचा

बाशा और कुमार ने 'हैशपे' नाम से एक नकली प्लेटफॉर्म बनाया था। उन्होंने 'TCX' नाम के एक फर्जी कॉइन को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े इवेंट किए, बॉलीवुड सितारों को इसमें शामिल किया और सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया।

निवेशकों को बड़े मुनाफे का लालच दिया गया। जब करोड़ों रुपये जुट गए तो उन्होंने निवेशकों की निकासी रोक दी। सारा पैसा शेल कंपनियों और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में डाल दिया गया। ED को इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। मामले की जांच अभी जारी है और कई और खुलासे हो सकते हैं।