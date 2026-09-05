40 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले में ED ने 2 आरोपियों को धर दबोचा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इमरान बाशा और हितेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इन पर 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी करने का आरोप है।
ED ने 1 सितंबर को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में 11 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उन्हें 5 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया।
फर्जी TCX कॉइन का किया प्रचार
बाशा और कुमार ने 'हैशपे' नाम से एक नकली प्लेटफॉर्म बनाया था। उन्होंने 'TCX' नाम के एक फर्जी कॉइन को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े इवेंट किए, बॉलीवुड सितारों को इसमें शामिल किया और सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया।
निवेशकों को बड़े मुनाफे का लालच दिया गया। जब करोड़ों रुपये जुट गए तो उन्होंने निवेशकों की निकासी रोक दी। सारा पैसा शेल कंपनियों और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में डाल दिया गया। ED को इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। मामले की जांच अभी जारी है और कई और खुलासे हो सकते हैं।