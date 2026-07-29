उत्पीड़न करने के मामले में ईबे ने करीब 500 करोड़ रुपये में किया दंपति से समझौता

ईबे और उसके 3 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने डेविड और ईना स्टाइनर के साथ समझौता करने के लिए 5.57 करोड़ डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) देने पर सहमति जताई।

यह दंपति 2019 में एक अजीब और परेशान करने वाले उत्पीड़न का शिकार हुआ था। स्टाइनर्स को कॉकरोच, मक्खी के लार्वा और खून से सना एक सूअर का मुखौटा भेजा गया था।

इसके अलावा, किसी ने GPS डिवाइस के जरिए उन पर नजर रखने की भी कोशिश की थी। यह अभियान उस जोड़े द्वारा अपने न्यूजलेटर में ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में की गई कवरेज के बदले में चलाया गया था।

इस मामले में ईबे के 7 पूर्व कर्मचारियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इनमें सबसे लंबी सजा लगभग 5 साल की थी।