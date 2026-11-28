क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी E2E नेटवर्क्स को एक AI फाउंडेशन मॉडल बनाने वाली कंपनी से 136 करोड़ रुपये का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला है।

अगले 3 सालों तक कंपनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) आधारित क्लाउड सेवाएं देगी।

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि ग्राहक के साथ उसका कोई इनसाइडर संबंध नहीं है, इसलिए यह पूरा सौदा पारदर्शिता से किया गया है।