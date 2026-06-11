E22-E30: ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन का आपकी कार और माइलेज पर क्या असर पड़ेगा?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया है। इसका मकसद लोगों को ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन की ओर बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। अब लोगों के मन में सवाल है कि इसका उनकी गाड़ी और जेब पर क्या असर पड़ेगा।
मतलब
आपकी कार और बाइक के लिए इसका क्या मतलब है?
देश में फिलहाल E20 पेट्रोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और नई गाड़ियों को इसके अनुकूल बनाया जा रहा है। E22, E25, E27 और E30 में इथेनॉल की मात्रा और अधिक होगी। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सावधानी बरतनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल का पूरा फायदा उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनके इंजन इसके अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इसलिए वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की क्षमता जरूर जांचनी चाहिए।
माइलेज
माइलेज पर पड़ सकता है असर
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर माइलेज सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। लोकलसर्कल के एक सर्वे के अनुसार, 24,710 लोगों में से करीब आधे लोगों ने बताया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ। कुछ लोगों ने लगभग 20 प्रतिशत तक कमी की शिकायत की। हालांकि, यह असर सभी वाहनों में एक जैसा नहीं देखा गया। नई तकनीक वाले इंजन इस तरह के ईंधन के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैंहै।
दिक्कतें
पुरानी गाड़ियों में बढ़ सकती हैं दिक्कतें
सर्वे में यह भी सामने आया कि 2022 से पहले खरीदी गई कई गाड़ियों में इंजन, फ्यूल लाइन, टैंक और अन्य हिस्सों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलीं। हर तीन में से लगभग एक वाहन मालिक ने ज्यादा रिपेयर या टूट-फूट की बात कही। हालांकि सरकार और वाहन कंपनियां लगातार ऐसे इंजन विकसित कर रही हैं, जो ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन के साथ काम कर सकें। E85 जैसे फ्यूल के लिए भी नई गाड़ियां बाजार में लाई जा रही हैं।
कीमत
क्या पेट्रोल सस्ता होगा?
सरकार ने हाल ही में E85 फ्यूल पेश किया है, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल होता है। दिल्ली में E20 पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि E85 की कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। यानी E85, E20 से 20 रुपये सस्ता है। हालांकि, E22, E25, E27 और E30 की कीमतें अभी तय नहीं हुई हैं। इनके बाजार में आने के बाद ही साफ होगा कि आम लोगों को ईंधन खर्च में कितनी राहत मिलती है।