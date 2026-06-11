E22-E30: ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन का आपकी कार और माइलेज पर क्या असर पड़ेगा?

मतलब

आपकी कार और बाइक के लिए इसका क्या मतलब है?

देश में फिलहाल E20 पेट्रोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और नई गाड़ियों को इसके अनुकूल बनाया जा रहा है। E22, E25, E27 और E30 में इथेनॉल की मात्रा और अधिक होगी। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सावधानी बरतनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल का पूरा फायदा उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनके इंजन इसके अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इसलिए वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की क्षमता जरूर जांचनी चाहिए।