केंद्र ने उच्च एथेनॉल ईंधन पर हटाया उत्पाद शुल्क

केंद्र ने उच्च एथेनॉल ईंधन पर हटाया उत्पाद शुल्क, आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:57 am Jun 11, 202609:57 am

क्या है खबर?

भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिले पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश पहले ही E20 लक्ष्य हासिल कर चुका है। माना जा रहा है कि इससे अधिक इथेनॉल वाले ईंधन को बाजार में अपनाने का रास्ता और आसान होगा।