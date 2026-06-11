केंद्र ने उच्च एथेनॉल ईंधन पर हटाया उत्पाद शुल्क, आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

केंद्र ने उच्च एथेनॉल ईंधन पर हटाया उत्पाद शुल्क, आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
क्या है खबर?
भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिले पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश पहले ही E20 लक्ष्य हासिल कर चुका है। माना जा रहा है कि इससे अधिक इथेनॉल वाले ईंधन को बाजार में अपनाने का रास्ता और आसान होगा।
लाभ
E22, E25, E27 और E30 ईंधन को मिलेगा लाभ
सरकार की नई व्यवस्था के तहत E22, E25, E27 और E30 जैसे ईंधन मिश्रणों को शून्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर का लाभ मिलेगा। इन ईंधनों में क्रमशः 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है। यह छूट केवल उन्हीं ईंधनों पर लागू होगी, जो BIS के तय मानकों का पालन करते हों। सरकार का मानना है कि इससे देश में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन को भी नई गति मिलेगी।