ताइवान की कंपनियां अमेरिका में करेंगी 20 अरब डॉलर का निवेश

यह निवेश अमेरिका की अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की कोशिशों के बिल्कुल अनुकूल है। TSMC ने हाल ही में एरिजोना में 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) के बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिससे वहां उसका कुल निवेश बढ़कर 265 अरब डॉलर (करीब 25,000 अरब रुपये) हो जाएगा।

इसका मकसद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को और भी मजबूत और लचीला बनाना है। साथ ही, यह ताइवान और अमेरिका के बीच तकनीकी रिश्तों को गहरा करेगा, ताकि भविष्य में और नए अविष्कार हो सकें।