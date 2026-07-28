यूरोपीय संघ ने गूगल पर लगाया करीब 90 अरब रुपये का जुर्माना

जर्मनी की आइडियालो और स्वीडन की प्राइस रनर जैसी कंपनियों ने ऐसे कई मामलों में पहले ही बड़ी जीत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ, इटली की मोलटिपली ग्रुप और अन्य कंपनियां भी अब अरबों डॉलर के मुआवजे की मांग कर रही हैं।

प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का कहना है कि EU का यह हालिया फैसला इस बात को साबित करता है कि गूगल अब भी अनुचित तरीके से काम कर रहा है।

उधर, कंपनी इन सभी मामलों को चुनौती दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आगे उसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि गूगल पिछले 10 सालों में ऐसे ही मामलों में 10 अरब यूरो (करीब 1,100 अरब रुपये) से ज्यादा का जुर्माना पहले ही भर चुका है।