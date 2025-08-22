ड्रीम 11 और जूपी समेत कई कंपनियों ने पैसा आधारित ऑनलाइन खेल बंद किया

खेल कंपनियों ने क्या कहा? MPL ने कहा,'कंपनी कानून का सम्मान करती है और प्रतिबंध का पालन करेगी। हम MPL प्लेटफॉर्म पर पैसे से जुड़े सभी गेम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रहे हैं। अब नई राशि स्वीकार नहीं होगी, लेकिन ग्राहक अपनी शेष राशि निकाल सकेंगे। MPL प्लेटफॉर्म पर अब ऑनलाइन मनी गेम्स उपलब्ध नहीं होंगे।' जूपी के प्रवक्ता ने कहा कि जूपी पूरी तरह से चालू है, नए बिल के अनुरूप, हम भुगतान गेम्स बंद कर रहे हैं, लेकिन मुफ्त गेम उपलब्ध रहेंगे।

संकट संकट के बादल MPL के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 12 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और जूपी के 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता भारत में हैं। इस कदम से लाखों उपयोगकर्ता तो प्रभावित होंगे ही, साथ में भारत के रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी और निवेश रुकने की आशंका भी बनी हुई है। केंद्र सरकार ने ई-स्पोर्ट्स और गैर-मौद्रिक कौशल-आधारित गेमिंग को भविष्य के उद्योग के रूप में स्थापित किया है।