फिलहाल, अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चीन एनवीडिया की सबसे आधुनिक AI चिप्स हासिल नहीं कर पा रहा है। इन पाबंदियों की वजह सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं।

कंपनी की सबसे नई ब्लैकवेल चिप इसी श्रेणी में आती है और निर्यात प्रतिबंधों के चलते बीजिंग इसे नहीं खरीद सकता। ट्रंप ने जिस समय (जनवरी, 2029) का जिक्र किया है, वह उनके कार्यकाल खत्म होने के वक्त से मिलता-जुलता है।

इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद नई तकनीकी तरक्की और वैश्विक तकनीक की दौड़ में हो रहे बदलावों के साथ ही नीतिगत बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।