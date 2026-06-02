ट्रंप प्रशासन ने धातु आयात पर बदले नियम, अमेरिकी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा बिज़नेस Jun 02, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपपर, एल्युमिनियम और आयरन आयात को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद अमेरिका के उत्पादन क्षेत्र को बढावा देना और देश में ज्यादा निवेश आकर्षित करना है।

इन बदलावों के तहत कुछ कृषि उपकरणों पर लगने वाले टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।

इसके अलावा, जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता है, वहां से आने वाले बुलडोजर और फोर्कलिफ्ट जैसे उपकरणों पर 15 फीसदी टैरिफ तय किया गया है।