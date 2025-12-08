ग्रो को SEBI से मिला ऑनलाइन बॉन्ड वितरण लाइसेंस 

बेंगलुरु की वेल्थ टेक कंपनी ग्रो को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) से ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) का लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के बाद अब ग्रो अपने प्लेटफॉर्म पर रिटेल निवेशकों को कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदने और बेचने की सुविधा दे सकेगी। कंपनी की ओर से इस खबर पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह लाइसेंस ग्रो के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है।

फायदा कंपनी को क्या होगा फायदा? इस लाइसेंस से ग्रो को अपने प्रोडक्ट और आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे। अभी तक कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक ब्रोकिंग से आता था। अब बॉन्ड ट्रेडिंग जुड़ने से कंपनी की कमाई के नए स्रोत बनेंगे। इससे निवेशकों को भी एक ही ऐप पर शेयर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड जैसे कई विकल्प आसानी से मिलेंगे। ग्रो का लक्ष्य है कि वह अपने ग्राहकों को सभी तरह की निवेश सेवाएं एक ही जगह पूरी सुविधा के साथ दे सके।

काम पहले से कई क्षेत्रों में काम कर रही है ग्रो ग्रो पहले ही वेल्थ मैनेजमेंट और लोन जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर उतर चुकी है। कंपनी ने फिसडम के अधिग्रहण के जरिए वेल्थ मैनेजमेंट में कदम रखा था। इसके बाद उसने लेंडिंग कारोबार के लिए NBFC लाइसेंस भी लिया। इसके अलावा, कंपनी ने इंडियाबुल्स AMC को खरीदकर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस भी शुरू किया है। अब बॉन्ड प्लेटफॉर्म लाइसेंस मिलने से ग्रो की सेवाएं और ज्यादा मजबूत और व्यापक होंगी।

Advertisement