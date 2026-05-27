एडवांस पब्लिकेशंस के पूर्व अध्यक्ष डोनल्ड न्यूहाउस का 96 की उम्र में निधन 

स्वतंत्र पत्रकारिता का हमेशा किया समर्थन

न्यूहाउस का मानना था कि संपादकों को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता का भरपूर समर्थन भी किया। इन्हीं कदमों की बदौलत उनके अखबारों ने कई पुलित्जर प्राइज अपने नाम किए।

प्रिंट मीडिया के लिए मुश्किल वक्त में भी उन्होंने बड़े फैसले लेने से परहेज नहीं किया। 2012 में प्रिंट एडिशन कम कर दिए, ताकि पाठकों की बदलती आदतों से तालमेल बिठाया जा सके।

उनके साथ काम करने वाले उन्हें एक समझदार और दरियादिल लीडर मानते थे। अब उनके बेटे स्टीवन कंपनी के डिजिटल विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं।